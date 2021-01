Sono 392 i nuovi positivi Covid in Campania, ma preoccupa il rapporto tampone/positivi (12%)

L'Unità di Crisi regionale rende noti i dati sui contagi in Campania nella ultime 24 ore. Sono solamente 392 i nuovi positivi Covid in Campania, ma preoccupa il rapporto tampone/positivi (12%), tornato a percentuali pre zona rossa. 29 i morti, 676 i guariti.

Positivi del giorno: 392

di cui:

Asintomatici: 344

Sintomatici: 48

Tamponi del giorno: 3.209

Totale positivi: 191.799

Totale tamponi: 2.059.031

​Deceduti: 29 (*)

Totale deceduti: 2.893

Guariti: 676

Totale guariti: 110.891

* 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 99

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.355

** Posti letto Covid e Offerta privata

Bollettino Napoli

Nelle ultime 24 ore sono 155 i nuovi positivi in Campania, così ripartiti:

+ 61 già positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro

+ 94 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro di cui +23 lab. privati

complessivamente su 830 tamponi (positivi 11,33 %), di cui 140 lab. privati (positivi 16,43%)

+ 227 guariti

- 4 ricovero in ospedale

+ 0 ricoveri in terapia intensiva

+184 in isolamento domiciliare

+ 5 deceduti (3 Cardarelli, 2 Ospedale del mare)