"Ci sono due venditori positivi nel mercato di Antignano. Fatevi avanti"

"Nei mercati del Vomero Antignano ci sono due persone positive. Purtroppo non riusciamo ancora a rintracciare chi sono questi venditori positivi al Covid. Non si vogliono esporre", ci scrive il responsabile del mercato di Antignano, che chiede ai contagiati di farsi avanti per tutelare le persone che sono state a stretto contatto con i positivi ed evitare al virus di espandersi troppo.

Al momento le attività nel mercato proseguono regolarmente, come si può evincere dalle foto scattate oggi da NapoliToday e diversi mercatali di Antignano smentiscono la ricostruzione del responsabile.