"La notizia che non avrei mai voluto dare. Positiva una donna rientrata in città dall'estero"

"Purtroppo abbiamo un nuovo positivo al COVID-19 a Frattamaggiore Si tratta di una signora straniera, ma residente nella nostra città, che, avendo presentato sintomi caratteristici del Coronavirus al rientro in Italia, è stata sottoposta al tampone Fortunatamente era già stata posta in isolamento così come tutti i suoi contatti. Come purtroppo potete vedere, il virus è ancora presente. Non sottovalutiamo la situazione! Rispettiamo le regole ed indossiamo i dispositivi di protezione. Non dimentichiamo cosa sono stati i mesi passati e facciamo in modo che non ritornino! Dipende solo da noi e dai nostri comportamenti", scrive Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.