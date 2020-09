Coronavirus, test sierologici agli insegnanti: trovati 21 positivi

Test sierologici effettuati ieri dalle 9 alle 15 al Palabarbuto dall'Ordine dei medici in vista della ripresa della scuola. Sono 452 i test su docenti e personale amministrativo della scuola, con 21 casi di persone positive al Covid-19. Ovviamente bisognerà attendere l'esito dei tamponi per confermare o meno tali positività.

Al momento su 170 mila docenti solo 38 mila hanno già effettuato il test sierologico in Campania, ma nelle prossime ore tale numero potrebbe aumentare prima della riapertura ritardata (ipoesti 24 settembre) dell'anno scolastico nella nostra regione.

CARDARELLI, TROPPI POSITIVI: BLOCCO RICOVERI IN 8 REPARTI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In una nota interna in nostro possesso, inviata ai direttori di Ortopedia 1, Medicina 2, Medicina 3, Chirurgia generale 1, Pneumologia 1, Chirurgia plastica, Chirurgia vascolare, T.I.P.O, viene precisato che "Con riferimento all'esito del riscontro di positività al Sars Cov 2 a carica di alcuni soggetti (pazienti e/o dipendenti) afferenti alle UU.OO. in ambito delle misure di prevenzione e Sanità pubblica si dispone il temporaneo blocco a nuove attività di ricovero presso le U.I.C. menzionate". Previste attività di sanificazione degli ambienti e di ricerca di eventuali altri contagi all'interno dell'ospedale di persone venute a contatto con i positivi.