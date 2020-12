Coronavirus, la Regione: "Semplificazioni per uscire dall'isolamento"

"La Giunta Regionale, nella riunione di oggi, in attuazione del nuovo Accordio Stralcio della medicina generale, che prevede il coinvolgimento attivo del medici di medicina generale nella sorveglianza epidemiologica Covid-19, ha approvato le relative delibere che puntano a migliorare ulteriormente la qualità dell'assistenza, con il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali. Lo specifico accordo integrativo regionale, favorisce la crescita della medicina specialistica in ambulatorio e presso il domicilio del paziente con la piena collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Un atto che è un ulteriore smentita alla strumentalizzazione dei giorni scorsi nei rapporti con i medici", spiega la Regione in una nota.

TEST ANTIOGENICI DAI MEDICI DI FAMIGLIA

"Nell'ambito del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della rete di assistenza territoriale, la Giunta ha approvato le indicazioni per la durata dell'isolamento e quarantena con relative attività e competenze: la revisione del protocollo operativo delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca); le linee di indirizzo per l'esecuzione del test antigenico rapido per la ricerca di positivi".

INCREMENTO CENTRI ASSISTENZA DIABETOLOGICA

La Giunta Regionale, nella riunione di oggi ha rideterminato il fabbisogno dei centri pubblici e privati accreditati sul territorio per l'assistenza di II livello al paziente diabetico. I 59 centri già esistenti, sulla base del numero dei pazienti e delle nuove esigenze di cura, nel biennio 2021-2022, saranno aumentati di altri 36.

RISERVA NATURALE FOCE VOLTURNO

La Giunta ha programmato ulteriori 950.000 euro in aggiunta ai 3 milioni già stanziati, per garantire la copertura finanziaria per la riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturno.

FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI

In continuità con i precedenti anni, la Giunta regionale ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'esercizio finanziario della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi-Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni.