Covid a Napoli, 20 nuove vittime. Tamponi positivi all'8,5%

Sono 171, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 2.007 tamponi (positivi 8,52%), di cui 1.013 analizzati in laboratori privati (positivi 8,98%). Il dato cittadino risulta meno pesante di quello regionale, oggi al 9,53%, ma è preoccupante un numero di decessi verificatisi particolarmente alto (20, sebbene soltanto 10 relativi alle ultime 24 ore).

Questo il quadro dei tamponi. Dei positivi, 91 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale. Tutti sono appartenenti a positivi asintomatici.

Sono invece 38 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è pari a 36, tutti come di consueto sintomatici. Infine sono 6 i tamponi positivi (asintomatici) derivanti da screening preventivo in accesso a strutture sanitarie.

Le altre cifre

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +279 guariti, +11 ricoveri in ospedale, +2 ricovero in terapia intensiva, -141 in isolamento domiciliare, 10 vittime nelle ultime 24 ore (tre al Cardarelli, due dei Colli, due Ospedale del mare, uno Federico II e due a domicilio), che si sommano a 10 ulteriori vittime conteggiate adesso ma decedute in precedenza.

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 4 persone (-1 su ieri), con attivi 16 posti letto. Passando all'Ospedale del mare (ex day-surgery) in subintensiva ci sono 8 pazienti (+0 su ieri) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 38 (+5 su ieri) su 39 posti letto attivi. Il Covid Residence Ospedale del mare resta chiuso.

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 46 pazienti (+0 su ieri), 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 18 pazienti (+0) con 20 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza ordinaria 26 persone (-3 su ieri), con attivi 39 posti letto. Per quanto riguarda invece la degenza specialistica in ortopedia ci sono 6 persone (+0, posti attivi 6), in ginecologia/ostetricia 1 persone (+1 su ieri con attivi 6 posti), nel nido 1 persone (+1 su ieri con attivi 6 posti), in chirurgia 4 (-1 su ieri, con posti attivi 15), in cardiologia 4 (-1 su ieri, con attivi 8 posti), UTIC 1 (-1 rispetto a ieri con attivi 4 posti).

Il bollettino della Campania

Resta alto, al 9,53%, la percentuale di tamponi positivi risultati in Campania. I positivi del giorno sono infatti 1.436 riscontrati dall'analisi di 15.061 tamponi. Trentotto i morti, di cui 17 nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri?.

In un quadro a tinte cupe, buono il numero dei guariti, 2.117.

La situazione nelle scuole

Come di consueto l'Asl Napoli 1 Centro ha diffuso un bollettino anche sui contagi registrati nelle ultime 24 ore nelle scuole cittadine. Gli studenti positivi sono 25, che si sommano a 2 docenti e 2 del personale non docente.

Vaccini, segnalata nuova truffa

Dopo la segnalazione del messaggio social sulle vaccinazioni aperte e prenotabili per tutti i residenti in Campania, è stata segnalata in giornata una nuova truffa. Diversi cittadini stanno riportando infatti di aver ricevuto telefonate a proposito di "vaccinazioni a domicilio" da parte di medici, questo in particolare per chi non è in grado di camminare. "L’Asl Napoli 1 Centro - ha però sottolineato il dirigente Ciro Verdoliva - contatterà gli anziani che si sono prenotati per la vaccinazione presso il proprio indirizzo di residenza o di domicilio solo con un SMS inviato sui cellulari registrati in piattaforma".