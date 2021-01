Covid, a Casalnuovo cala il numero dei positivi

Cala ancora il numero dei positivi al Coronavirus nel comune di Casalnuovo di Napoli. Ad annunciarlo il primo cittadino, Massimo Pelliccia: "Negli ultimi 7 giorni abbiamo registrato 73 nuovi cittadini positivi e 97 guariti, per un totale di 498 casi. Nonostante il lieve calo numerico nei dati, restiamo ancora in attesa di numerose certificazioni da parte dell’Asl. Sono ancora tanti, infatti, i cittadini giá clinicamente guariti per i quali si attendono certificati di fine quarantena".