Coronavirus, è ancora boom di positivi in Campania: altri 249 contagiati

Sono 249 i nuovi positivi in Campania, di cui 45 casi di rientro dall'estero o dalla Sardegna. Continua dunque il trend negativo dove i 218 (+48 per casi precedenti non segnalati) di ieri.

Questo il bollettino di oggi:​

Positivi del giorno: 249

Tamponi del giorno: 7.900

Totale positivi: 8.377

Totale tamponi: 467.131

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 448

Guariti del giorno: 24

Totale guariti: 4.514 (di cui 4.509 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 45 casi di rientro (20 dalla Sardegna, 25 da Paesi esteri) e 16 contatti stretti di precedenti casi di rientro. ​

"Oggi si concludono i tamponi arretrati legati ai rientri dall'estero e da altre regioni", fa sapere la Regione in una nota. L'attività di screening era partita il 12 agosto.