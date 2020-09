Covid, De Luca anticipa i dati: "Oggi 170 positivi, quasi la metà da estero e Sardegna"

"Oggi abbiamo 170 positivi ed un 40 per cento è di contagi di persone provenienti dall'estero o dalla Sardegna". Vincenzo De Luca ha così anticipato - nella sua ormai consueta diretta Facebook del venerdì - il dato del bollettino che intorno alle 17 verrà pubblicato dall'Unità di crisi regionale per l'emergenza Covid-19.

Il governatore campano ha sottolineato inoltre, in una giornata in cui diventano pressanti le polemiche per la lentezza della macchina dei test campana, che altre 500 persone che saranno impiegate per l'esecuzione dei tamponi specificando i controlli riguarderanno per prima le categorie più esposte.

"A breve - sono state le parole di De Luca - comincia il secondo piano di controllo regionale iniziando dalla Rsa".