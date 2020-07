Covid-19, positivi in una nota azienda: "Paghiamo la totale mancanza di controlli su chi viene dall'estero"

I 16 nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, sette provengono dall'Asl Napoli 3 Sud, che comprende il nolano, il vesuviano e la zona sorrentina.

Il primo caso di contagio nel nolano è stato provocato dal ritorno di un 30enne di Cimitile dalla Serbia. Quest'ultimo ha contagiato i suoi familiari, tra cui la figlioletta e la nipotina, oltre all'amico, residente a Cicciano, che è andato a prenderlo in aeroporto. Ha accusato i primi sintomi del Covid qualche giorno dopo il suo rientro dalla Serbia.

La nota di Nusco Porte sulle positività di suoi lavoratori

"Con riferimento alle notizie emerse circa la positività al Covid-19 di alcuni dipendenti della ns. azienda, la Nusco SpA precisa quanto segue:

- A seguito della riscontrata positività di un lavoratore presso LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DEGLI INFISSI IN PVC, DISTACCATO RISPETTO ALLA SEDE CENTRALE E ALLO SHOWROOM, è stato immediatamente attivato il protocollo per la salute e la sicurezza. L’Asl locale ha sottoposto a tampone gli operai e gli impiegati dell’impianto produttivo in questione, riscontrando alcuni casi di positività. I lavoratori sono ora in quarantena domiciliare.

- La positività del ns. dipendente è collegata ad altri contagi avvenuti nell’area nolana, riconducibile a una persona proveniente dalla Serbia, non sottoposta a quarantena e successivamente risultata positiva al Covid-19.

- A scopo cautelativo e a tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, la Nusco SpA ha anticipato la chiusura estiva dell’impianto produttivo in questione, che riprenderà le normali attività a partire dal 24 agosto. Sono stati effettuati i necessari interventi di sanificazione dell’impianto, per consentire la ripresa delle attività in sicurezza. Tutti i lavoratori sottoposti a tampone seguiranno gli iter previsti dall’Asl.

Si sottolinea inoltre che:

- I CASI DI POSITIVITA’ EMERSI NON RIGUARDANO LO SHOWROOM E LA SEDE CENTRALE DI NOLA. Intendiamo pertanto rassicurare la nostra clientela: le attività presso i nostri uffici e showroom proseguono in totale sicurezza, nel rispetto delle disposizioni in essere (mascherina per accesso a showroom e uffici, distanziamento, igienizzante mani, ecc).

- Le attività presso gli altri impianti produttivi proseguono regolarmente.

Dichiarazioni dell’amministratore delegato Luigi Nusco:

“La totale mancanza di controlli su persone provenienti dall’estero, che ha provocato questa situazione, genera sconcerto in chi opera quotidianamente a livello imprenditoriale, garantendo ritorni economici e sociali di vitale importanza per il territorio e le famiglie dei lavoratori. I danni alla salute ed economici - provocati da tale mancanza di controlli - sono gravissimi, considerando gli enormi sacrifici fatti per garantire la continuità aziendale e tutelare centinaia di posti di lavoro. Chi tutela imprenditori, aziende, lavoratori e famiglie da queste gravissime inadempienze? Naturalmente continueremo a collaborare con l’Asl per ogni iniziativa e misura necessaria per la tutela della salute.”