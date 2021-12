Covid in Campania: aumenta il numero dei nuovi positivi, un solo decesso

Sono 1175 i positivi al Coronavirus dell’8 dicembre in Campania su quasi 39mila tamponi eseguiti . Un solo decesso registrato nelle ultime 48 ore. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid. La Campania si trova attualmente in zona bianca, come stabilito dal ministero della Salute.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.175

Test: 32.862

Deceduti: 1?

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 350

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.