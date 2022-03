Covid in Campania: oltre 8mila nuovi positivi, 7 morti

Sono 8393 i positivi al Coronavirus del 31 marzo in Campania su oltre 46mila tamponi eseguiti. Ben 6 i decessi registrati nelle ultime 48 ore; mentre un decesso è avvnuto in precedenza, ma registrato ieri. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid. La Campania, visto il miglioramento dei dati nelle ultime settimane, passa in zona bianca, così come deciso dal Ministero della Salute. Oggi termina lo stato di emergenza per il Covid.

Questo il bollettino di oggi

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 8.393 (*)

di cui:

Positivi all'antigenico: 7.041

Positivi al molecolare: 1.352

(*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 46.003

di cui:

Antigenici: 33.525

Molecolari: 12.478

Deceduti: 6 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 729

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.