"Altri 5 nuovi casi di Coronavirus. Undici in un giorno solo": anche una madre con il suo figlioletto

"Mi hanno appena comunicato di ulteriori cinque nuovi casi di positività al Covid-19: il totale cittadino sale a diciannove. Si tratta di 11 contagi in più in un solo giorno. Anche in questo caso, contagi di rientro, tra cui una madre col proprio figlio. Un dato che mi rammarica molto: provvediamo ai necessari isolamenti dei contatti. Se la crescita non si arresta, non sono da escludersi ulteriori drastiche misure di tutela della salute pubblica: la vita viene prima. Attenetevi strettamente alle regole anti-contagio". Denuncia il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

