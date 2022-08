Covid in Campania: oltre 2mila nuovi positivi, 7 decessi

Sono 2193 i positivi al Coronavirus del giorno 19 agosto in Campania su oltre 12mila tamponi eseguiti. Sono due i decessi registrati nelle ultime 48 ore; mentre cinque decessi sono avvenuti in precedenza, ma sono stati registrati solo ieri. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid.

Il bollettino odierno riporta anche la situazione ospedaliera. In terapia intensiva, su 575 posti disponibili ne restano occupati 16; mentre nella degenza ordinaria, su 3160 posti disponibili ne sono stati occupati 401.