Covid in Campania: 558 nuovi positivi, sette decessi nelle ultime 48 ore

Sono 558 i positivi al Coronavirus del 18 agosto in Campania su circa 14mila tamponi eseguiti . Sette decessi registrati nelle ultime 48 ore, mentre altri due decessi sono stati registrati solo ieri. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid. La Campania si trova attualmente in zona bianca, come stabilito dal ministero della Salute.

Il bollettino di oggi

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 558

Test: 14.264

Deceduti: 7 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 336

** Posti letto Covid e offerta privata.