Covid in Campania: oltre 5mila nuovi positivi, 3 morti

Sono 5189 i nuovi positivi al Coronavirus del 12 marzo in Campania su oltre 32mila tamponi eseguiti. Ben 3 i decessi registrati nell’ultimo bollettino. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid. La Campania, visto il miglioramento dei dati nelle ultime settimane, passa in zona bianca, così come deciso dal Ministero della Salute.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 5.189 (*)

di cui:

Positivi all'antigenico: 4.199

Positivi al molecolare: 990

(*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 32.555

di cui:

Antigenici: 21.959

Molecolari: 10.596

Deceduti: 3

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 28

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 544

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.