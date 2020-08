Sette nuovi positivi a Portici, tra cui due bambini

"I due positivi in ospedale di Portici stanno meglio e sono in fase avanzata di guarigione. Per uno già ci sono stati i due tamponi negativi, mentre per l'altro un tampone è negativo e non appena avrà frequenza di due tamponi negativi potrà tornare a casa. Mancano però devo denunciare note ufficiali per poter informare i cittadini in maniera ufficiale. Abbiamo nuovi contagi, quindi il pericolo ancora esiste. E' molto facile ancora contagiarsi, quindi proteggetevi. Abbiamo 7 nuovi contagi a Portici in tre famiglie diverse, ma è facile che tali contagi possano essere avvenuti con contatti. Non c'è focolaio, si è circoscritto il tutto. I tamponi agli affini sono risultati negativi. Abbiamo il controllo della vicenda", spiega in una lunga diretta Facebook Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici.

I nuovi positivi

"Di questi sette uno è un professionista nel settore sanitario. Questo contagio sarà avvenuto o sul lavoro o in ambito familiare. Colpiti due bambini e un adulto. Mentre l'altro coniuge non è positivo. Avevo bisogno di capire la relazione tra i tre nuclei familiari per quello ho atteso per la comunicazione. Ho preteso una relazione dell'Asl. I bambini contagiati sono due che svolgevano attività. Sono stati allertati i gestori di queste attività. Sono tutti e 7 asintomatici. Osserveranno l'isolamento di 14 giorni", conclude il sindaco.