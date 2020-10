Scavi di Pompei, un vigilante è positivo al Covid: in allarme altri due dipendenti

Un vigilante degli Scavi di Pompei sarebbe stato contagiato da Covid-19 e, al momento, altri due dipendenti di una società che lavora nel sito archeologico sono potenzialmente contagiati e dunque in isolamento in attesa di responso. I casi sono stati segnalati dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Flp e Unsa . In una lettera inviata alla Soprintendenza, i sindacati chiedono misure da adottare per limitare i contagi. "Si tratta di soggetti che hanno avuto contatti con personale, e anche con l'utenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.