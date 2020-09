Coronavirus, preoccupazione a Pompei: cinque nuovi casi in un giorno

"Si comunica che ad oggi sul territorio si registrano n.5 casi positivi al Covid-19". Attraverso questo sintetico comunicato, ieri, il Comune di Pompei ha annunciato cinque nuovi positivi al Covid nelle precedenti 24 ore.

Un numero non trascurabile se si considera che è stato registrato in un solo giorno, peraltro caratterizzato – come specificato dal consueto bollettino regionale dell'Unità di crisi – da un calo nel trend dei positivi in Campania con "soltanto" 102 nuovi contagiati.

Pompei, che punta ad un ritorno a pieno regime del comparto turistico duramente penalizzato dalla pandemia, si ritroverà peraltro questo mese alle urne per scegliere la nuova amministrazione cittadina.