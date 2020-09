Coronavirus, focolaio tra i vigili urbani: salgono a 14 i contagiati

L'unità operativa di San Lorenzo della polizia municipale, la più grande della città, è chiusa. Nel reparto del centro storico dei vigili sono stati confermati 14 casi di Covid-19. Il totale nella giornata di ieri era di 12 unità.

Sono in corso tamponi per verificare se altri agenti di altre zone della città siano stati contagiati, mentre sono circa 180 i dipendenti in isolamento fiduciario in attesa dei test già fatti.

Il comandante del corpo della polizia municipale di Napoli Ciro Esposito intanto rassicura: la situazione Covid è monitorata e il comando, in sinergia con l'Asl, sta garantendo la giusta profilassi, provvedendo anche a sanificare gli ambienti di lavoro.