Coronavirus, pizzaioli in allarme: "Duecentomila posti di lavoro a rischio"

Il Presidente dell'Associazione Pizzerie Italiane (Api), Angelo Iezzi è particolarmente preoccupato dalle ultime restrizioni contenute nel Dpcm: "I pizzaioli italiani e le pizzerie d'Italia non sono portatori di Covid. Ci siamo attivati fin da marzo scorso per eseguire quanto contenuto nei dispositivi dei Dpcm e delle ordinanze regionali e comunali, ci sentiamo fortemente penalizzati dalle scelte del Governo e in particolare da questa ultima chiusura. Nei mesi di lockdown abbiamo investito a nostre spese in prodotti e sanificazioni. Siamo rimasti aperti nonostante la paura, la sfiducia, le spese che correvano mentre gli incassi erano fermi a zero. La pizza", prosegue Iezzi, "è il prodotto italiano più conosciuto al mondo, che negli ultimi anni ha prodotto fatturati importanti in Italia e all'estero, dando occupazione e creando ricchezza. Spiace che anziché difendere questa eccellenza nel mondo, si faccia di tutto per affossarla. Dietro a una pizzeria c'è la fatica dei pizzaioli, professionalità e formazione. Ci sono maestranze e aziende che producono e distribuiscono. Un 'mondo pizza' che merita dignità e rispetto e non chiusure indiscriminate. Da marzo scorso fino a novembre prossimo per le pizzerie italiane - comprese anche le pizzerie al taglio - è prevista una perdita complessiva di circa 60 miliardi di euro e 200mila posti di lavoro a rischio. Siamo di fronte a un dramma sociale, imprenditoriale e occupazionale. In queste ore si parla sostegno alle attività penalizzate. Le pizzerie d'Italia si aspettano quindi soldi a fondo perduto, dimezzamento degli affitti e dei mutui, nonché la sospensione - e non il rinvio - delle bollette relative alle utenze. La misura è colma, il Governo intervenga e in fretta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.