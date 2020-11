Covid a Giugliano, piazze chiuse e controlli: la prima sera dell'ordinanza

A Giugliano le piazze sono chiuse a contrasto del contagio da Covid 19. È questa la prima sera in cui nessuno può transitare su piazza Gramsci, piazza Annunziata, piazza Matteotti e piazza Colombo.

Le zone sono presiediate dalle forze dell'ordine. Solo i residenti possono attraversarle, o chi è diretto ai negozi - questi invece aperti. Un provvedimento, disposto con un'ordinanza firmata nella serata di ieri dal sindaco Nicola Pirozzi, che ha portato al transennare di tutte le panchine.

Per quanto riguarda i minorenni, poi, dalle 18 di oggi possono uscire solo se accompagnati da un adulto. Inoltre, in strada non si può essere in gruppi superiori a quattro persone e non si può fumare.

Le sanzioni previste per il mancato rispetto dell'ordinanza vanno da 400 a 1000 euro.