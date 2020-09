De Luca: “Piano di tre mesi per i tamponi”. Affare per i centri privati

"Stanotte con la task force regionale abbiamo deciso di mettere in piedi un piano straordinario per i tamponi di tre mesi, per coinvolgere tutte le strutture pubbliche ma anche private per la lavorazione dei tamponi, per avere il risultato nell'arco di sei ore, massimo 24". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina in visita a Vallo della Lucania (Salerno).

"Oggi pomeriggio - ha spiegato De Luca - abbiamo la convocazione di tutti i direttori generali a Napoli perché dobbiamo affrontare un'emergenza straordinaria, l'apertura dell'anno scolastico. La struttura sanitaria regionale è già sovraccarica perché abbiamo deciso, unica regione d'Italia, di rendere obbligatori i controlli per chi viene dall'estero e dalla Sardegna. Questo ha sovraccaricato la struttura: oggi abbiamo un trend di seimila tamponi al giorno e i tempi di lavorazione dei tamponi sono diventati troppo lunghi per l'apertura dell'anno scolastico".