Coronavirus, positivi quattro dipendenti di un bar a Piano di Sorrento

Quattro dipendenti di un bar di Piano di Sorrento sono risultati positivi al Coronavirus. E' quanto comunicato alla cittadinanza dal sindaco Vincenzo Iaccarino.

"Cari concittadini, a seguito del contagio accertato su un dipendente del Gran Caffe Marianiello risultato nella giornata di ieri positivo al Covid-19, sono stati predisposti in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell'AslNa3sud tamponi nasofaringei su tutto il personale della struttura e all'esito degli stessi sono risultati positivi altri tre dipendenti, attualmente posti in quarantena. Pertanto coloro che negli ultimi 14 giorni hanno frequentato il locale, sono invitati a rivolgersi al proprio medico curante che, secondo le linee guida, provvederà a disporre l'esame di concerto con il Dipartimento di Prevenzione dell'AslNa3sud. In questo momento è più che mai necessario una presa di coscienza individuale e collettiva e che tutti osservino rigorosamente le norme del distanziamento sociale dell'uso della mascherina, nei luoghi chiusi e all'aperto in caso di necessità e del lavaggio frequente delle mani. Abbiamo deciso di sospendere in via precauzionale gli eventi pubblici dei prossimi giorni, fino ad una completa valutazione della problematica. Per qualsiasi problema potete contattarmi su questo profilo. Buon Ferragosto", scrive Iaccarino sul suo profilo social.