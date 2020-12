Covid a Castellammare, focolaio in ospedale tra il personale: contagiati in 32

Nuova emergenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare, con 32 unità del personale sanitario che sono risultate positive al Coronavirus. La direzione sanitaria ha quindi chiuso - tra domenica e lunedì - gli accessi ai codici verdi e gialli al pronto soccorso, che intanto è stato sanificato. Chi era ricoverato lì è stato trasferito in altre strutture sanitarie o dislocato nei reparti.

Con il calo dei ricoveri Covid il reparto era tornato "percorso pulito". Le ambulanze con i positivi accedevano dall'ingresso del pronto soccorso, ma le barelle venivano portate direttamente in Rianimazione o in altri reparti dedicati.

Poi il focolaio che ha coinvolto pronto soccorso, nonché quasi l'intero piano terra della struttura con Rianimazione e centro trasfusionale.

Gaetano D'Onofrio, direttore dell'Asl Napoli 3 Sud, sottolinea che sono stati richiesti numerosi infermieri per integrare il personale adesso ridotto, ma ne "stanno arrivando tre". "Stiamo riorganizzando le forze", sottolinea.

Intanto nel comune stabiese sono arrivate a 30 le vittime del Covid-19 (27 quelle ufficiali). In città è ancora vivo il lutto per la morte dell'operatore del118 Gianni Sicignano, docente e professionista benvoluto da tutti. Porterà il suo nome il centro ascolto della Fials. Si è spento per un malore dopo mesi in prima linea nella gestione dell'emergenza Covid.