Coronavirus, 76 nuovi casi a Napoli: cinque casi in una palestra di Secondigliano

Sono 76 i nuovi positivi al Covid-19 a Napoli, riscontrati dall'Asl Napoli 1 Centro. In particolare 26 di questi sono contatti stretti di positivi (5 dei quali si riferiscono a una palestra di Secondigliano, all'interno del quale un contagiato potrebbe averne infettati cinque). Sedici sono tamponi effettuati a soggetti sintomatici indirizzati dal medico di base. Trenta sono invece cittadini asintomatici che hanno scelto di effettuare il tampone - in questo caso si indaga sui motivi e si cerca di rintracciarli perché alcuni numeri non risultano raggiungibili. Due sono invece tamponi effettuati dopo test privati e altri due per screening prima dell'ospedalizzazione.

Si segnalano inoltre 65 guariti in più, un ricovero in ospedale e un ricovero in terapia intensiva in più e 7 pazienti in isolamento domiciliare. In totale sono 2903 i positivi, 1109 i guariti. Dei 91 ricoverati in ospedale 9 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 1549 persone. Stabile il numero dei deceduti, 153.