Coronavirus, 7 nuovi casi di positività ad Ottaviano: "Evitiamo provvedimenti drastici"

Sette nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati riscontrati ad Ottaviano, nel napoletano. E' quanto comunicato questa mattina alla cittadinanza dal sindaco Luca Capasso.

"Riscontriamo 7 nuovi casi di positività al Covid -19. Sono tutti provenienti da vacanze fuori regione, sono asintomatici e in isolamento da qualche giorno. Abbiamo, inoltre, una persona ufficialmente guarita. Attualmente i positivi a Ottaviano sono 18. Vi raccomando per l'ennesima volta l'uso delle mascherine e il rispetto delle regole su igiene e distanziamento. Solo con un grande senso di responsabilità di tutti noi possiamo evitare provvedimenti drastici che nessuno desidera", l'appello del primo cittadino.

Nuovi casi anche a Casoria e Torre del Greco

Si registrano ancora nuovi casi di positività nei principali comuni del napoletano. Nelle ultime ore quattro nuovi contagi a Casoria, tre a Torre del Greco. A renderlo noto alla cittadinanza le rispettive amministrazioni comunali.

"Oggi nuovi 4 cittadini risultati positivi al Covid, siamo ad un totale di 19 - ha reso noto nella serata di mercoledì il sindaco di Casoria, Raffaele Bene - . I casi stanno aumentando in tutta Italia ed è determinato dai rientri delle vacanze. Continuate ad indossare la mascherina e sottoponetevi ai controlli se siete tornati dalle zone considerate a rischio".

Tre nuovi casi di contagio​ da​ Covid-19, in forma asintomatica, sono stati accertati a​ Torre del Greco. E’ quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, che precisa trattarsi dell'accertata positività, riscontrata a mezzo tampone, rispettivamente di un 66enne, di un 61enne e di un 42enne - attualmente in isolamento domiciliare - di rientro da un soggiorno estivo in località turistiche italiane.