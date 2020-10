Coronavirus, focolaio nell'ospedale puteolano: circa venti contagiati

Cresce il numero di persone contagiate da Covid-19 nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Lo riferisce Cronaca Flegrea. Tra i contagiati ci sarebbe il primario di chirurgia e circa dieci tra medici, infermieri e personale in servizio in diversi reparti. A loro si è aggiunto anche un impiegato della direzione sanitaria. Si tratta, in totale di circa venti persone: cinque casi erano già stati acclarati nella scorsa settimana.

Soprattutto nel reparto di ortopedia si registrano le maggiori criticità: otto casi tra personale medico-sanitari e cinque tra i pazienti (che sono in isolamento in ospedale o nelle proprie abitazioni, quando le condizioni di salute consentivano le dimissioni).