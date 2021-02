Covid, arriva l'ordinanza: dal 1 marzo chiuse tutte le scuole

Per due settimane stop alla didattica in presenza. Situazione epidemiologica in peggioramento, la raccomandazione: "Evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo"

Come già annunciato ieri dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, è stata pubblicata oggi l'ordinanza che sospende dal 1 marzo prossimo, cioè da lunedì, l'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni), delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università.

La durata dell'ordinanza è a oggi dall'1 al 14 marzo. In questo lasso di tempo restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Inoltre, data la conferma della circolazione di varianti del Coronavirus a maggiore trasmissibilità, Palazzo Santa Lucia "raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile".

Le ragioni dell'ordinanza

A monte del provvedimento, la stessa ordinanza specifica che è la "quarta settimana consecutiva" con "un peggioramento nel livello generale del rischio", che c'è una "accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale, con una diminuzione dell’età mediana dei casi ed evidenza di focolai prevalentemente in ambito domiciliare", e che i dati "fanno rilevare, per la Regione Campania, una situazione di seria criticità, attestata tra l’altro dal confronto tra il valore di Rt nazionale, pari 0,99, a fronte del valore di Rt regionale, pari a 1,04 e da un’incidenza nazionale di 145/100.000 a fronte dell’incidenza regionale di 157/100.000".