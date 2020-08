Nuovo caso a Santa Maria la Carità: donna rientrava dall'estero

C'è un nuovo caso di Coronavirus a Santa Maria la Carità. Si tratta di una donna che ha trascorso delle vacanze all'estero ed è tornata positiva. La scoperta è stata fatta nel corso della giornata di ieri. La donna è in buone condizioni e al momento non mostra sintomi evidenti della malattia. Si è sottoposta al tampone proprio perché di rientro dall'estero e così ha scoperto la propria positività. A darne notizia è stato il sindaco Giosuè D'Amora.

Le parole del sindaco

“Oggi mi è stato comunicato che sul nostro territorio abbiamo un secondo caso accertato di Coronavirus. Si tratta di una concittadina, con la quale sono in contatto e gode di buona salute e senza sintomi. Questo nuovo caso è totalmente estraneo al precedente, in quanto la stessa si è sottoposta al tampone in quanto era di ritorno da un viaggio all'estero. Anche per questo motivo posso tranquillizzare tutti nell'affermare che le possibilità di contagio con altri concittadini è bassissima anche perché la stessa, appena rientrata diligentemente si è subito posta in isolamento in attesa del tampone che è stato eseguito in tempi celeri. Cari concittadini, è evidente a tutti che la guerra contro questo virus è ancora lunga. Dobbiamo imparare a conviverci rispettando alcune regole fondamentali (l'utilizzo della mascherina, il distanziamento, il continuo lavaggio delle mani). Ne approfitto per comunicare che ad oggi dopo i fatti del comune di Sant'Antonio Abate sono stati eseguiti 130 tamponi ed attualmente le persone in isolamento sono 24”.