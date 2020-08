Torna l'incubo Coronavirus a Torre del Greco: positivo un giovane di ritorno da Malta

Un nuovo caso di contagio da Covid-19 in forma asintomatica è stato rilevato a Torre del Greco, popoloso comune del napoletano. È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba. Il positivo è un giovane 21enne del territorio, attualmente in isolamento domiciliare, di rientro da un soggiorno a Malta. Dall'inizio dell'emergenza Covid il comune di Torre del Greco ha registrato circa 100 casi di coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le parole del sindaco

"Registriamo dopo mesi - dice il sindaco - un nuovo caso di positività al Covid-19. In linea con i dati nazionali degli ultimi giorni, purtroppo, ad essere affetto dal virus è un nostro giovane concittadino. È fondamentale, soprattutto in questo momento, recuperare le buone prassi acquisite durante il periodo critico del lockdown. Lo avevamo detto più volte: l'emergenza epidemiologica è ancora in atto. Mascherine e distanziamento sociale sono indispensabili per evitare il proliferare di ulteriori contagi. Non dobbiamo aver timore ma soltanto buon senso. Non molliamo. Uniti ce la faremo".