Nuovo caso di Coronavirus a Boscoreale: escalation nell'area nelle ultime ore

Un nuovo caso di Coronavirus è stato scoperto a Boscoreale. Si tratta di un giovane che era in isolamento domiciliare in attesa di essere sottoposto al tampone. Dopo averlo eseguito è risultato positivo al virus ma le sue condizioni di salute gli permettono di continuare a rimanere nella sua abitazione. Anche i suoi parenti conviventi sono stati messi in quarantena. A darne notizia è stato il sindaco Antonio Diplomatico con un post su Facebook. Intanto il Covid Hospital di Boscotrecase è stato allertato nell'eventualità dovesse rimettere a disposizione dei posti per ricoveri di pazienti con sintomi.

Il post del sindaco

"Ho appreso dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na 3 Sud che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19 si tratta di un giovane che si trovava già in isolamento fiduciario a cui è stato fatto il tampone presso il suo domicilio. Anche i restanti componenti del nucleo familiare sono stati sottoposti a quarantena dall’Asl Na 3 Sud e saranno monitorati. Rivolgo a tutti voi l’invito a rispettare le norme anti-contagio: indossiamo tutti la mascherina, disinfettiamo sempre le mani e rispettiamo il distanziamento sociale".