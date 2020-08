Coronavirus, scoperti tre nuovi casi a Ottaviano

Altri tre casi di Coronavirus sono stati scoperti nelle ultime ore ad Ottaviano. A comunicarlo è stato il sindaco Luca Capasso attraverso un post su Facebook. I nuovi casi scoperti sono parte della stessa famiglia dei positivi rintracciati nei giorni scorsi. Tutti sono in isolamento nella loro abitazione e le loro condizioni non preoccupano i medici. Le autorità sanitarie continuano a cercare altri casi che potrebbero essere collegati a questi positivi in modo da riuscire a bloccarne un'eventuale diffusione.

Il post del sindaco

“Abbiamo altri tre casi di positività al Covid-19 a Ottaviano. Fanno parte della stessa famiglia e sono riconducibili ai casi che vi ho comunicato qualche giorno fa. Sono in isolamento nella loro abitazione da diversi giorni. Chiedo a tutti voi, ancora una volta, il rispetto delle regole sul distanziamento, sull'uso della mascherina e sull'igiene. Le forze dell'ordine stanno effettuando controlli, che aumenteranno nelle prossime ore”.