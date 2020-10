Nuovo caso Covid a Torre Annunziata: è il quarto in 24 ore

Nuovo caso di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Il soggetto, un uomo di 54 anni, non presenta alcun sintomo ed è stato sottoposto al regime di quarantena. Sale, dunque, a 35 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus nella città oplontina dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 18 guarite e cinque decedute. Dodici, invece, i cittadini attualmente positivi.

I tre nuovi casi scoperti ieri

Ieri sono stati scoperti altri tre nuovi casi di contagio. I soggetti sono asintomatici e si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni. Al contempo si sono registrate anche due guarigioni. In totale sono stati scoperti quattro nuovi casi in meno di 24 ore.