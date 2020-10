Coronavirus, de Magistris: "Presto ci saranno misure peggiori"

'A breve ci saranno misure peggiori perché poco o nulla è stato fatto sulla sanità'': così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si è mostrato rassegnato all'adozione di nuove e più stringenti misure restrittive, intervenendo in diretta a Radio24. Il sindaco si è detto 'contrario' ad alcune misure: "Chiudere teatri e cinema? Non sono d'accordo. Per me bastava ridurre la presenza e si sarebbe garantito il diritto alla cultura senza il quale il Paese non avanza", ha concluso Luigi de Magistris.

