Coronavirus nel nolano: positive due persone rientrate dalla Grecia

Due nuovi casi di positività al Coronavirus di persone di rientro dalla Grecia. I casi sono stati registrati nei comuni di Cicciano e Casamarciano. A darne notizia alla cittadinanza sono stati i sindaci dei rispettivi comuni.

"L’Asl mi ha contattato, comunicandomi che abbiamo un nostro concittadino che è risultato positivo al tampone Covid-19. Non c’è da preoccuparsi perché, appena rientrato dalla Grecia, immediatamente si è sottoposto ad isolamento fiduciario lui e i suoi familiari", spiega il sindaco di Cicciano Giovanni Corrado.

"Purtroppo non siamo più Covid free. Abbiamo un positivo ed è da subito in isolamento da venerdì scorso. È un giovane proveniente dalla Grecia venerdì scorso, che è in isolamento da quella data. Chi ha avuto contatti lo comunichi ai vigili, a me o al proprio medico curante. Si ponga in isolamento fiduciario", rende noto il sindaco di Casamarciano Andrea Manzi.