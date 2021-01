Covid, crescono i positivi a Napoli: ancora quattro decessi

L'Asl Napoli 1 rende noti i dati complessivi sull'emergenza Covid in città alle ore 24,00 del 28 gennaio 2021.

su +344 positivi + 138 già positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro + 206 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro di cui + 88 lab. privati complessivamente su 2.258 tamponi (positivi 9,12 %), di cui 792 lab. privati (positivi 11,11%)

+155 guariti

- 17 ricoveri in ospedale

+ 2 ricovero in terapia intensiva

+ 60 in isolamento domiciliare

+ 4 deceduti (4 dei Colli)

dati complessivi ore 24,00 del 28 gennaio 2021

¨ positivi…………..………...….... 41.558

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni

• guariti….…………..……..…... 35.740

• clinicamente guariti…….…..... 0

• asintomatici…………..….…... 17.097

• ricoverati in ospedale…...…… 307

di cui in terapia intensiva…… 16

• in isolamento domiciliare…..... 4.465

• deceduti…………………....…. 1.046

¨ contatti diretti non positivi…… 4.824

soggetti ad isolamento domiciliare fiduciario

¨ assistiti a domicilio……….…… 1.171

• attuali….…………..……..…... 127