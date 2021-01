Covid, tornano a crescere i positivi a Napoli: quattro i nuovi decessi

Sono 441 i nuovi positivi al Covid-19 a Napoli, come riporta l'Asl Na 1 nel nuovo bollettino. 3081 i tamponi effettuati (9,12% il rapporto positivi/tamponi) di cui 1056 in laboratori privati ( 13,64%).

123 i nuovi guariti, 4 iricoveri in ospedale e uno in in terapia intensiva. Sono invece 149 in più le persone in isolamento domiciliare e quattro i deceduti (uno al Cardarelli, 2 all'ospedale dei Colli e uno all'Ospedale del mare).