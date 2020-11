Anche oggi più di mille positivi nella sola Napoli: 5 i morti

Ancora tanti, troppi, i positivi a Napoli nell'ultimo bollettino dell'Asl Na 1. Sono infatti più di mille anche oggi i contagiati (1017), Otto sono il frutto degli screening effettuati in carcere.

I dati di oggi

+170 guariti

+ 17 ricoveri in ospedale

+ 3 ricovero in terapia intensiva

+616 in isolamento domiciliare

+ 5 deceduti

Dati complessivi (ore 24,00 del 06 novembre)

¨ positivi…………..………...….... 18.552

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte

secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni

• guariti….…………..……..…... 4.215

• clinicamente guariti…….…..... 0

• asintomatici…………..….…...5.211

• ricoverati in ospedale…...…… 318

di cui

in terapia intensiva……..…..… 30

• in isolamento domiciliare…..... 13.797

• deceduti…………………....…. 241

¨ contatti diretti non positivi…… 16.026

soggetti ad isolamento domiciliare fiduciario

¨ assistiti a domicilio……….…… 170

Lungomare di Napoli affollato: il Covid non fa paura (nonostante gli inviti a restare a casa)

Alto numero di presenze sul lungomare, complice il sole e temperature più primaverili che autunnali, nonostante i tanti appelli ad evitare (anche all'aperto) assembramenti in questa difficile fase per il Covid a Napoli.

Ristoranti pieni e traffico su via Partenope ormai riaperta alle auto per i lavori che perdurano in Galleria Vittoria. I più temerari si sono distesi sugli scogli in costume a prendere il sole e c'è anche qualcuno in mare per fare magari l'ultimo bagno del 2020. Intanto il sindaco de Magistris pur dichiarandosi preoccupato per l'epidemia di contagi in città non sembra orientato a chiudere il lungomare o le piazze a rischio assembramento come confermato oggi in un video indirizzato ai napoletani.