Coronavirus, a Napoli 61 nuovi positivi in un solo giorno

Aumentano i contagiati da Covid-19 anche nella città di Napoli. Da ieri sono 61 i nuovi positivi segnalati nel bollettino dell'Asl Napoli 1 Centro. In totale diventano così2089 i positivi a Napoli, dei quali 898 guariti. Di questi 61, 34 sono esiti di screening effettuati ai viaggiatori di ritorno dall'estero che si erano segnalati con email; 27 sono invece cittadini che hanno deciso di eseguire il tampone. Per quanto riguarda il primo gruppo l'Asl sta cercando i contatti stretti per evitare che il contagio si propaghi; per quanto riguarda invece i 27 cittadini che hanno autonomamente scelto di sottoporsi a tampone, è in corso approfondimento dettagliato sia per risalire alle motivazioni che hanno generato la necessità di eseguire il test.

Sono 498, in totale, gli asintomatici scoperti. Quasi mille (990) sono coloro che si trovano in isolamento domiciliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ospedali

Sono 57 i ricoverati in ospedale, due dei quali in terapia intensiva. Tutto immutato nei due principali Covid Center partenopei, il Loreto Mare e l'Ospedale del Mare. In entrambi i posti di degenza sono completi (24 nell'Ospedale del Mare, 27 nel Loreto Mare).