Coronavirus, 157 nuovi casi di positività a Napoli negli ultimi giorni

Sono 157 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati a Napoli negli ultimi giorni. Questo è quanto emerge da secondo bollettino settimanale sui numeri del Covid in città diffuso dal Comune, sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Attualmente sono 949 le persone positive al virus nel capoluogo campano. Salgono a 900 in totale i guariti, mentre il numero dei deceduti resta fortunatamente invariato (146 dall'inizio della pandemia).

Salgono a 50 (da 34) i ricoverati in ospedale, 2 dei quali si trovano in terapia intensiva. 899 sono, invece, le persone che si trovano in isolamento domicilare.

Il prossimo bollettino cittadino sarà diffuso martedì 8 settembre.