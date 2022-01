Covid a Napoli, l'informativa in Consiglio comunale: situazione in miglioramento

La percentuale dei positivi al Covid-19 sui tamponi eseguiti a Napoli "risulta in decremento rispetto al 12 gennaio" quando "risultavano essere il 27.13%" rispetto agli ultimi due giorni in cui le percentuali registrate sono state 12,33 e 14.58.

Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli, ha presentato oggi in Consiglio comunale

un'informativa sulla crisi pandemica da Coronavirus in città.

Nel periodo tra il 12 e il 24 gennaio, ha aggiunto Santagada, "abbiamo avuto 36.926 soggetti positivi e di questi una percentuale superiore all'85% sono risultati asintomatici, ieri addirittura il 97.53%. I ricoveri in ospedale sono abbastanza ridotti, 5 negli ultimi 3 giorni, per un totale di 180, mentre i restanti 36.729 in isolamento domiciliare. I ricoveri in terapia intensiva sono 4 mentre i deceduti 69. Questo quadro chiaramente è ascrivibile sia ad un consistente incremento del tracciamento mediante i tamponi che alla vaccinazione".

La situazione negli ospedali

In miglioramento la situazione nei nosocomi partenopei. Unica criticità i posti letto per degenza al Covid center dell'ospedale Loreto Mare e all'ex day surgery dell'Ospedale del Mare, in entrambi i casi tutti occupati, mentre non si registra un ingolfamento delle terapie intensive.

Al Loreto Mare, fa sapere Santagada, sono infatti occupati i 50 posti letto di degenza mentre sono occupati 5 posti letto di terapia intensiva sugli 8 disponibili. All'ex day surgery dell'Ospedale del Mare sono occupati tutti i 47 posti letto per degenza attivi, mentre in terapia intensiva sono occupati 4 posti letto sui 16 attivi.

Infine, al Covid center dell'ospedale San Giovanni Bosco sono occupati 42 posti letto per degenza specialistica su 55, e al Covid residence dell'Ospedale del Mare sono occupati 13 posti letto per degenza su 84.

Il punto sulle vaccinazioni

Da Santagada anche un punto sulla situazione vaccinazioni. Alle 14.47 di ieri, martedì 25 gennaio, sono 759.511 i cittadini napoletani sottoposti ad almeno una prima dose di vaccino anti Covid-19, e 354.722 le dosi "booster" inoculate.

Sono in totale 1.836.273 le dosi somministrate in città, la maggior parte delle quali Pfizer, 1.215.793 dosi. Nella fascia 5-11 anni sono stati vaccinati 19.319 bambini mentre la fascia con maggiori vaccinazioni è quella 50-59 anni con 341.175 dosi.