Coronavirus, a Napoli il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagiati

Anche a Napoli, come in regione Campania, il numero di guariti supera il numero dei nuovi casi da Covid-19. Si tratta di un dato molto positivo, che emerge dall'ultimo bollettino diramato dall'Asl Napoli 1. Sono 215 i nuovi positivi, 104 dei quali risultanti dai tamponi dei laboratori privati, 34 contatti stretti di positivi, 33 risultati positivi dopo aver effettuato il tampone su richiesta del medico di base, 14 derivanti dagli screening negli istituti penitenziari, due casi nel campo rom di Napoli, nei pressi della Circumvallazione, 11 sono provenienti dallo screening fra gli assistiti a domicilio e 17, infine, sono tamponi positivi nell'ambito dello screening che precede l'accesso alle strutture sanitarie.

Sono 332, invece, i guariti. Si segnalano 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva e cinque decessi. In totale sono 32493 i positivi al Coronavirus dall'inizio della pandemia, 13962 sono già guariti, 626 sono deceduti. In questo momento 17580 persone sono in isolamento domiciliare, 392 in ospedale (29 delle quali in terapia intensiva).