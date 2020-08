Coronavirus, a Napoli quattro contagiati in più: aumentano anche i guariti

Quattro contagiati in più nella città di Napoli. E' questo il bilancio del bollettino odierno presentato dall'amministrazione comunale in merito alla diffusione del Covid-19 entro i confini della città partenopea. Il totale dei positivi passa così da 1049 a 1053. Aumenta, però, di due unità il numero dei guariti. Sono quindi 38 le persone attualmente positive in città. Di queste 11 sono in ospedale (una in più rispetto all'ultimo aggiornamento) e 27 (una in più rispetto all'ultimo aggiornamento) in isolamento domestico. Stabile il numero di deceduti, 143.

