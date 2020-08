Coronavirus, a Napoli altri 73 contagiati: lo rende noto l'Asl

Sono 73 i nuovi positivi a Napoli. Lo rivela l'odierno bollettino dell'Asl Napoli 1 Centro. In particolare, dei 73: 22 sono screening effettuati a viaggiatori di ritorno dall'estero che si sono segnalati con email e sono risultati positivi; 18 sono screening effettuati ai viaggiatori di rientro dalla Sardegna; 33 sono positivi che hanno eseguito il tampone. In quest'ultimo caso l'Asl cerca di capire per quale motivo i pazienti abbiano deciso di eseguire il test e quali contatti abbiano avuto. Si segnalano inoltre due persone in più ricoverate in ospedale e 69 nuovi pazienti in isolamento domestico.

Situazione ospedali

Nel Covid Center Loreto Mare i 20 posti sono tutti occupati. Anche al Covid Center dell'Ospedale del Mare i 24 posti sono occupati. Liberi per fortuna, i 6 posti di terapia intensiva e i 6 di sub-intensiva.

Aumentano con i nuovi contagiati a 1802 i positivi a Napoli. In particolare, 892 sono già guariti, 146 sono deceduti, quaranta sono ricoverati in ospedale (1 in terapia intensiva), 466 sono asintomatici e 727 sono in isolamento domestico.