Coronavirus, in due giorni sette persone morte a Napoli

Continua a essere in salita il trend del contagio a Napoli città. Lo rivela anche il bollettino che, tre volte a settimana, il Comune di Napoli pubblica sommando i dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro. In due soli giorni si contano 1268 nuovi casi di contagio a Napoli, un numero che porta a 9831 il numero di persone attualmente positive al Covid in città. Di questi, 9582 sono in isolamento domestico. Da mercoledì l'Asl ha contato sette decessi in più, che portano il totale dei morti per Covid, a Napoli, a 193.

Sono 249 le persone ricoverate in ospedale, 27 delle quali in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia 3026 persone hanno contratto il virus e ne sono guarite in città.