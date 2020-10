Coronavirus, a Napoli oltre 600 nuovi casi di contagio in un solo giorno

Sono 603 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nella città di Napoli. Lo rende noto l'Asl Napoli 1 con l'ultimo bollettino cittadino. Di questi 603, 323 sono tamponi eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta (304 asintomatici, 19 sintomatici); 98 tamponi eseguiti a contatti stretti di positivi; 12 sono cittadini che hanno scelto di sottoporsi a tampone e sono risultati positivi (in questo caso si cerca di capire le motivazioni). Altri 92 sono sintomatici tamponati su richiesta dei medici di medicina generale, 2 sono tamponi eseguiti in istituti penitenziari, 32 sono esiti di screening tra strutture sanitarie pubbliche e private, enti pubblici e forze dell'ordine. Quarantaquattro, infine sono tamponi eseguiti prima dell'accesso in strutture sanitarie.

L'Asl segnala anche che ci sono altre 105 persone guarite dal Coronavirus e due decessi in più. In totale i positivi, dall'inizio della pandemia, sono 12.384. Di questi sono 2894 i guariti, 1.971 gli asintomatici, 26 in terapia intensiva. In totale sono 188 i deceduti a Napoli. Al momento 11.689 persone sono soggette ad isolamento domiciliare fiduciario come contatti diretti non positivi.