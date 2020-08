Coronavirus, arriva il nuovo bollettino dell'Asl Napoli: 70 positivi in più in un giorno

Sono 70 i nuovi positivi nella città di Napoli. Solo ieri era stato pubblicato il bollettino del Comune di Napoli - bisettimanale - al quale, però, si deve aggiungere l'aggiornamento dell'Asl Napoli 1 Centro di oggi. Di questi 70 positivi 40 sono esiti di screening ai viaggiatori che hanno scelto di segnalare il proprio arrivo dall'estero (Spagna, Grecia e Bulgaria). Uno di settanta è un viaggiatore di ritorno dalla Sardegna, che ha segnalato all'Asl il proprio arrivo. Quattordici persone non sono invece viaggiatori, hanno scelto di eseguire il tampone e sono risultati positivi. Per quindici persone, infine, si tratta di positività derivata in quanto contatti stretti di altri positivi al Covid-19. Per tutti è in corso l'approfondimento di ulteriori eventuali contatti.

Da ieri non si segnalano guariti ma aumentano (tre persone in più) i ricoveri in ospedale. Settanta persone - la totalità dei nuovi positivi - si trovano in isolamento domiciliare. Con questi dati va aggiornato il numero di pazienti: a Napoli sono 1622 i positivi al Covid-19, 892 dei quali guariti. Sono 460 gli asintomatici, 36 i ricoverati in ospedale (uno in terapia intensiva), 146 i deceduti.

Situazione ospedali

Al Covid Hospital del Mare sono 19 i ricoverati (uno in più rispetto a ieri), al Loreto Mare sono 20 (uno in più rispetto a ieri).