Coronavirus, a Napoli 468 contagiati in più in un solo giorno

Sono ben 468 i nuovi positivi registrati a Napoli in un solo giorno. Lo comunica nel consueto bollettino l'Asl Napoli 1. Di questi 468, 233 sono stati eseguiti da laboratori privati (226 sono asintomatici e 7 sintomatici); 130 sono tamponi eseguiti da USCA (Napoli) a contatti stretti di positivi. Altri 17 hanno eseguito il tampone e sono risultati positivi: in questo caso l'Asl cerca di comprendere le motivazioni che hanno indotto le persone a sottoporsi a tampone e tenta di individuare contatti stretti (anche se molti numeri non sono raggiungibili).

Quarantaquattro sono tamponi eseguiti a sintomatici su richiesta dei medici di base, 17 sono positivi risultati da screening in strutture varie: sanitarie pubbliche e private, enti pubblici, forze dell'ordine. Infine, 27 sono tamponi risultati positivi in seguito a screening preventivo all'accesso alle strutture sanitarie.

L'Asl segnala anche 78 guariti in più rispetto a ieri. In totale ci sono 171 nuovi ricoveri in ospedale (8 in terapia intensiva), 360 in isolamento domiciliare e 4 deceduti. Nel complesso a Napoli ci sono 11782 contagiati dall'inizio della pandemia, 2789 dei quali già guariti e 8559 in isolamento domiciliare. Sale purtroppo a 186 il numero dei decessi.