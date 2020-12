Coronavirus, a Napoli 81 nuovi casi in un giorno: superati i 35mila contagiati

Sono 81 i nuovi positivi calcolati nella città di Napoli dall'Asl Napoli 1. Di questi, 8 sono asintomatici che hanno eseguito il tampone in laboratori privati, 22 sono contatti stretti di positivi, 40 sono sintomatici tamponati su richiesta del medico di base e 11 sono risultati positivi in seguito agli screening eseguiti sulle persone assistite a domicilio.

Si segnalano inoltre 125 guariti in più rispetto a ieri, 8 persone in più ricoverate in ospedale. Sono tre le persone morte, nelle ultime 24 ore, per Covid-19. In totale sono 35661 le persone che hanno contratto il Covid-19 a Napoli dall'inizio della pandemia. Di queste, 21.551 sono guarite, 12.949 sono in isolamento domiciliare, 370 sono in ospedale (24 in terapia intensiva) e 792 sono decedute.